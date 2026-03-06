侍ジャパンの井端弘和監督が5日、開幕戦前日のチームの状態や非公開練習の意図、大谷翔平選手と山本由伸投手の調整状況について語った。

この日は非公開練習も行われ、チームとしての共通認識を確認する場となった。井端監督はその狙いについて「キャンプでやっている選手はいたんですけど、間際で来た選手もいるので確認作業をしないといけない。ピッチャーも含めてですね」と説明し、チーム全体で戦術や連係の最終確認を行ったことを明かした。

一方、この日の練習では大谷翔平選手と山本由伸投手の姿が確認できなかった。別調整だったのか問われると、井端監督は「そうですね」と答え、別で調整していることを認めた。

対戦相手のチャイニーズ・タイペイについては、この日の試合で敗れ、日本と対戦することになったが「やることは変わらない。負けていい試合は1つもないと思いますし、台湾も同じだと思う。こちらも全力でぶつかるだけ」と語り、試合への姿勢は変わらないと強調した。

ここまでの準備については「チームプレーとしては十分にできたと思いますし、ピッチャーの調整もうまくいった」と手応えを口にした。その上で「場面、場面で状況に応じて、その選手が仕事をきっちりしてくれればいい」と、それぞれの役割遂行に期待を寄せた。

また、今回のチームの強みについて問われると「チームワークというか、選手同士が非常に明るいので一体感がある」と説明。さらに「前回WBCを経験している選手も多く、その選手たちが先頭に立ってやってくれているのでありがたい」と語り、経験豊富な選手たちがチームを引っ張っていることに感謝した。

侍ジャパンは万全の準備とチームの結束力を武器に、開幕戦に臨む。

