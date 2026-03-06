ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第10回ライブ配信が2月24日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、MLB実況などで活躍する下村泰司氏がゲスト出演した。

番組では、侍ジャパン入りしている大谷翔平（ドジャース）が、WBC決勝で登板する可能性について話が及んだ。

前回大会の大谷は二刀流登録であったが、今大会ではDH登録となっている。現行ルール上は事前にWBC統括機関の許可を得なければ、WBCでマウンドに上がることはできない。

それでも、前回大会では大谷vsトラウトという名シーンが生まれただけに、今大会でも登板を期待する声は少なくない。

こうした議論の中で、福島氏は番組内で「もし（WBC）決勝に行った場合、最終回に大谷が投げないと日本は勝てないかもしれない」と発言した。

その理由について、「日本が勝つために、一番欲しいのは絶対的クローザー。そう言った存在がいないじゃないですか」と指摘。

さらに、過去大会を振り返りながら「第1回大会には大塚（晶文）投手がいた。第2回大会はダルビッシュ（有）投手が最後投げた。2023年の前回大会は大谷が最後締めた。今回は誰が締めるのかですよ」と語り、今大会の抑え事情に言及した。

実際、今回の侍ジャパンは平良海馬（西武）、石井大智（阪神）、松井裕樹（パドレス）と抑え経験者が相次いで負傷離脱。守護神候補にアクシデントが続いている。

守護神を誰が務めるのか。それとも試合状況に応じて役割を分担するのか。大谷の登板の可能性はもちろん、日本のクローザー起用にも注目が集まりそうだ。

さらに福島氏は、大谷が登板する可能性について「1%」くらいと言及。番組内では、その“わずかな可能性”について語られている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】大谷翔平、WBC決勝で登板する“わずかな可能性”とは？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

