侍ジャパンの井端弘和監督が5日、開幕戦前日の会見に応じ、初戦への意気込みや相手のチャイニーズ・タイペイの印象や先発を務める山本由伸投手への期待を語った。

いよいよ大会が開幕するが、井端監督は現在の心境について「そこまではないですけど、これから夜にかけてか明日の朝起きてからなのか分からないですけど、まあ準備はしっかりできたかなと思いますし、選手の動きも非常に良かったなとは思っています」と話し、ここまで順調に準備が進んできたことを強調した。

初戦の重要性については「やっぱり硬さだったり、初戦でいろんな部分が出てくるのかなと思います」とし、前日に行われた台湾―オーストラリア戦にも触れながら「明日はそこを最初に気遅れせず、プレイボールから全力でいけるようにしたい」と語った。

対戦相手となるチャイニーズ・タイペイについては「やっぱり投手力は非常にいいので。粘り強いですしね」と警戒。その上で「先に先制したいなというふうには思っています」と、試合の主導権を握る重要性を挙げた。

侍ジャパンの先発は山本由伸投手が務める予定。井端監督は「彼本来のピッチングをしてもらえればいいかなと思いますし、日本に勢いを与えてくれるようなピッチングは期待したい」とエース右腕への期待を口にした。

打順についてはこの日の時点では明言を避け、「決まってはいるけど発表できない感じ」と笑顔でかわした。

また、打線のキーマンについて問われると特定の選手名は挙げず、「場面、場面で活躍というか、状況に応じたバッティングができる選手がいます。その場面、場面で仕事をきっちりしてもらえればいいかな」と、チームとしての総合力に期待を寄せた。

最後に開幕戦へ向けた意気込みについて「いい形で終われたらいいなと思いますし、明日勝って勢いづけられたらいいなと思います」と語り、初戦勝利への思いをにじませた。

【写真】前日練習の菊池雄星の様子がこちら

[caption id="attachment_252774" align="aligncenter" width="530"] 前日練習・菊池雄星（読売新聞社提供）[/caption]

【関連記事】

【了】