◆ 長年プレーの古巣パイレーツに再び別れ

現地時間5日、テキサス・レンジャーズがアンドリュー・マカッチェン外野手（39）とマイナー契約を結んだと米複数メディアが報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。

マカッチェンは2005年のドラフト1巡目指名でパイレーツに入団し、2009年にMLBデビュー。2012年には打率.327、リーグ最多の194安打、31本塁打、OPS.953とキャリアハイの成績を残し、シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を初受賞した。翌2013年にも打率.317、21本塁打、27盗塁、OPS.911の活躍で当時21年ぶりのポストシーズン進出に導き、ナ・リーグMVPを獲得。2017年にはアメリカ代表としてWBCにも出場した。

2018年からジャイアンツ、フィリーズなどを渡り歩き、2023年にパイレーツへ復帰。昨季オフにも単年契約を結んで残留し、135試合で打率.239、13本塁打、OPS.700という成績だった。通算2266安打、332本塁打、OPS.822を記録している。

MLB通算17シーズンのうち12シーズンをピッツバーグで過ごし、5年連続のオールスター選出も果たしたマカッチェン。今オフも再契約の意向を示していたが、新天地テキサスでメジャー昇格を目指すこととなった。