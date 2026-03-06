侍ジャパン 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝を狙うアメリカ代表には、史上最高の豪華なロースターが揃っている。しかし、大谷翔平選手らを擁する侍ジャパンが、アメリカ代表の悲願の優勝を阻止する要素も数多くあるという。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のトム・ベルドゥッチ記者が言及した。

アメリカ代表にはアーロン・ジャッジ外野手やカル・ローリー捕手、ボビー・ウィットJr.内野手、タリク・スクバル投手ら昨季のア・リーグMVP上位者3人を含む強力なラインナップに加え、ナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したポール・スキーンズ投手なども名を連ねる豪華な布陣となっている。

しかし、大会規則や所属チームからの指示により、投手の球数や登板間隔が制約される点が足かせとなるかもしれない。特にスクバルは1度の先発登板が見込まれているのみで、他の投手もグループラウンドでは1試合65球という制限がある。これはチームの真価が問われる緊迫した局面で負担となり得る。

また、アメリカは伝統的に長打力重視の打線で、2023年大会決勝でも長打は出たが得点圏での併殺打や三振が目立っていた。今大会でも同じ場面が見られるかもしれない。

その中で侍ジャパンもアメリカ代表の脅威となる理由として、ベルドゥッチ氏は「最も印象的なのは、侍ジャパンがトーナメント形式の野球の戦い方を知っていることだ。WBCでの戦績は30勝8敗で、そのうち5敗は1点差、3点差以上の敗戦は1度もない」と言及した。

【関連記事】

【了】