JR逗子駅から徒歩数分の住宅街に、時を忘れるように佇む築80年以上の古民家――それが古民家カフェ「あおいと」です。 昼は心をほどくカフェとして、夜はしっとりしたBar「蒼絲」として表情を変えながら、訪れる人の呼吸をゆっくりと整えてくれます。

逗子にある”親戚の家”風カフェ

オーナー自ら丁寧にリノベーションした古民家は、通りすがりではなく、わざわざ足を運んでたどり着くような住宅街にあります。まさに親戚の家に遊びに行く感覚そのものです。

昼間の「あおいと」は、縁側から差し込む柔らかな光が、コタツと囲炉裏のある和空間に溶け込んでいました。夜はお酒が飲めるBar「蒼絲（あおいと）」として営業し、その日ごとに変わるメニューを楽しむことができます。

草木を感じる縁側にはテラス席があり、ペットと一緒にくつろぐことが可能です。取材時は、風に乗って梅の花びらが舞い落ちる光景が印象的でした。

和の空間を彩るメニュー

あおいとでは、畳の優しい感触と静かに流れる音楽に癒されながら、カレーやパスタのランチを楽しむことができます。今回は「和だしの野菜パスタ 1,300円（税込）」をいただきました。

瑞々しい菜花、春菊、三つ葉がお皿に広がるパスタは、見ているだけで素材の息吹が感じられる一皿。ひと口ごとにシャキシャキとした咀嚼音が心地よく響きます。クリーミーなおだしの、少し大人な味わいです。

また甘酒やクラフトシロップを使ったドリンクや、季節ごとに変わるスイーツも魅力。今回は、お店でとても人気だという「いちごのタルト 1,000円（税込）」を。カスタードクリームにマスカルポーネを混ぜたクリームが、甘いイチゴとよく合います。

スイーツは季節によって内容が変わります。店長の和田彩（わださや）さんのハンドメイドで、うっとりするほど美しいビジュアルに負けない味のクオリティです。和田さんは料理も手掛けています。

幼い頃からの思い出がある古民家

あおいとのオーナーは、小野寺葵（おのでらあおい）さん。お兄さんがオーナー、妹さんが店長として経営されていて、お店はもともと大叔母の住居でした。

小さい頃は、2人で泊まりに来たこともあったそうです。オープン当初には、お二人の祖父も訪れてくれました。

2022年4月にオープンして、そろそろ4年の歳月が流れようとしています。小野寺さんはあおいとをオープンする前、医療関係のお仕事をされており、まったくの異業種からカフェを始めることになりました。

カフェを経営する立場になって「飲食業、サービス業を経営する人たちへの尊敬が強まった」と語ります。

実は今年の7月末には、建物の関係であおいとに一旦区切りをつけることが決まっています。これまでを振り返り、「お店をオープンしたことで縁がつながった人が多かった。経営しなければ出会わなかっただろうという人たちに出会えたことは、大叔母、祖父のおかげ。この経験は財産」と、小野寺さん。

8月以降は体験できないかもしれない、古民家カフェでの“時間を味わう”ひととき。閉店前に、カフェとしての光景が誰かの思い出になって残っていてほしいものです。お店に興味のある方は、7月末までに“逗子の親戚の家”へ遊びに行く気持ちで足を運んでみては。

※価格などは2026年2月時点での内容です。

