大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季新加入のエドウィン・ディアス投手が、プエルトリコ代表の一員としてWBCに参加する。前回大会ではシーズンを棒に振る大怪我を負っているが、デーブ・ロバーツ監督は今大会は大丈夫だろうと考えているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ディアスは前回2023年大会の1次ラウンド・ドミニカ共和国戦で、勝利後に同僚たちと喜びを分かち合う中、右膝膝蓋腱断裂を負うというまさかのアクシデントに見舞われた。これにより同年はシーズン全休を強いられている。

同メディアは「ディアスのスケジュールはこれから急速に変わる。プエルトリコ代表から招集がかかっているからだ。日曜日にWBCへ出発することが決まっている中で、ロバーツ監督はベテランのクローザーは大舞台になればなるほど力を発揮するものだという考えを強調した」と言及。

続けて、「彼は多くの実績がある。ああいう選手には当然、信頼を置くよ。プエルトリコ代表として投げることで、集中力は一段と高まるはずだ。だから、あそこでしっかり競い合い、ボールを投げ込む姿が見られるだろう。戻ってきたときに、肉体的にも精神的にもどんな状態にあるのかを見るのは興味深い。でも、彼はきっと大丈夫だろう」という同監督のコメントを伝えている。

