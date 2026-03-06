扶桑社は、堀田秀吾氏の新刊『科学的に正しい「お金が貯まる」習慣』を2026年3月3日に発売した。価格は1760円。

同書は、ハーバード大学、オックスフォード大学、スタンフォード大学など世界の名門大学の研究で証明された「科学的にお金が貯まる習慣」を厳選して紹介する一冊。心理学、行動経済学、脳科学の知見をもとに、貯蓄を妨げる思考や行動のクセを解説しながら、貯蓄習慣を身につける方法を紹介するという。

本書では、収入や意志の強さではなく「習慣」が貯蓄に大きく影響すると説明。自分の性格タイプに合った貯蓄方法を選ぶことで貯蓄率が高まる可能性があるとしている。また、お金に用途の名前をつけて管理する方法や、給与が入った時点で自動的に貯蓄する仕組みを作る方法など、日常生活で取り入れやすい実践例も取り上げている。

さらに、衝動買いの仕組みや無駄遣いにつながる心理的要因にも触れ、支出を減らすための考え方も解説。貯蓄を続けるための習慣づくりから投資に関する心理まで、科学的な研究をもとに幅広く紹介しているという。

著者の堀田秀吾氏は明治大学教授。心理言語学や法言語学、コミュニケーション論を専門とし、学術的な研究成果を日常生活に活かす形で紹介する活動を行っている。著書は70冊以上にのぼり、『科学的に証明された「すごい習慣」大百科』など関連シリーズは累計137万部を突破しているという。