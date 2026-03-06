2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、西武の新外国人・カナリオについて言及した。

齊藤氏は「パワーのあるバッターが欲しいということで、ブンブン振るバッターかと思ったんですけど、意外とコンパクトにしっかりボールを捉える」と分析し、「無理に引っ張らないで、逆方向にしっかり自分のバッティングをしていますよね」と評価。

カナリオは今季加入した期待の長距離砲。日本の野球にアジャストできるか注目だ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』