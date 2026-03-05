村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスは昨年12月21日（日本時間22日）、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手を獲得した。弱点を克服すれば、メジャー屈指の強打者になる可能性があると、米紙『USAトゥデイ』が報じている。

以前から村上はMLB球団に注目され、ニューヨーク・メッツのデビッド・スターンズ編成本部長が来日して視察したこともある。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、パワーヒッターとしての実力は、すでに米国にも知れ渡っている。

しかし、いざ村上が市場に出ると、当初の予想とは裏腹にMLBの各球団は慎重な姿勢を見せ、ポスティング期限ぎりぎりまで進展が見られない状況となった。

最終的には、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約を結んでいる。

思いの外短い契約となったが、それはあえて村上自身が、短期契約を選択したという。

その狙いについて、同メディアは「空振り三振の傾向と守備への懸念から、村上の市場価格は数年前に多くの人が予想していたよりも低かった。

もし村上がMLBの強打者として定着できれば、2027年には大型契約が結ばれることになる」と見ている。

続けて「村上のパワーは一流だが、過去3シーズンはいずれも三振率が28%を超えている。

三振をコントロールできれば、野球界屈指のパワーヒッターとなるポテンシャルを秘めており、メジャーリーグでどのように活躍していくのか注目される」と伝えており、将来の大型契約を実現させるためには、弱点克服が一つのポイントとなりそうだ。

