侍ジャパンがいよいよ本日、第6回WBCのPOOL Cの1次ラウンド・チャイニーズ・タイペイ戦を迎える。

世界一連覇へ大事な初戦となるが、第１回大会から1次ラウンドの初戦はどのような戦いを振り返っていきたい。

▼ 第1回大会

3月3日 中国 2 － 18 日本

＜8回コールド＞

日本 ０１１ ０４３ ２７│１８

中国 ０００ ２００ ００│２

勝：上原浩治 S：清水直行

本塁打：西岡剛、福留孝介、多村仁

▼ 第2回大会

3月5日 日本 4 － 0 中国

中国 ０００ ０００ ０００│０

日本 ００３ ００１ ００×│４

勝：ダルビッシュ有

本塁打：村田修一

▼ 第3回大会

3月2日 ブラジル 3 － 5 日本

日 本 ００１ １００ ０３０│５

ブラジル １００ １１０ ０００│３

勝：摂津正 S：牧田和久

▼ 第4回大会

3月7日 日本 11 － 6 キューバ

キューバ ００１ ０００ ３２０│６

日 本 １００ １５０ ２２×│１１

勝：石川歩

本塁打：松田宣浩、筒香嘉智

▼ 第5回大会

3月9日 日本 8 － 1 中国

中国 ０００ ００１ ０００│１

日本 １００ ２００ １４×│８

勝：大谷翔平

本塁打：牧秀悟

過去5大会とも大事な初戦に白星を手にしている。第3回大会以外は、すべて先制点を奪い主導権を握っている。

前回大会の中国戦も初回に押し出し含む3者連続四球で幸先よく先制。4回に大谷翔平のレフトフェンス直撃の2点適時二塁打でリードを3点に広げると、3－1の7回に牧秀悟のソロ本塁打、8回に山田哲人、甲斐拓也の適時打などで4点を追加。

投げては先発・大谷が4回無失点に抑えると、5回から登板した戸郷翔征が一発を食らったが、湯浅京己、伊藤大海が1イニングを無失点に抑え、8－1で勝利した。前回大会は、この勝利をきっかけに1度も敗れることなく、無敗で王者奪還を果たした。

今大会は2年前のプレミア12の決勝戦で敗れたチャイニーズ・タイペイと初戦を対戦する。初戦をモノにして、勢いをつけたい。