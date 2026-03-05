「課題を浮き彫りに」菅野智之ら新加入に押し出される選手も？　米紙が予…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズにとって、2025シーズンにMLBワーストの防御率6.65を記録した先発ローテーションの改善は急務だった。そのためオフシーズンには、36歳の菅野智之投手など複数の投手を獲得して強化を図っている。それによってライアン・フェルトナー投手の立場が危うくなっていると、米紙『アバンダタイムズ』が報じている。

フェルトナーは2021年からロッキーズに在籍し、2024年には30登板を超えるほど主力の座は揺るがなかった。

しかし、昨季は肩の負傷もあって6登板にとどまり、0勝2敗、防御率4.75、奪三振25と成績も落ちている。

本来であれば先発ローテーションに入る存在だが、今オフに37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手といった経験豊富なベテランがチームに加わったことで、フェルトナーが押し出される可能性が浮上している。

同メディアによると、現時点で予想される開幕ローテーションは「左腕のカイル・フリーランドに続き、新たに獲得したローレンゼン、キンタナ、菅野、そしてチェイス・ドーランダーの5人になることが予想される。

怪我人が復帰後にチャンスを生み出すことは常にあるが、今オフの戦略的な補強は、先発陣の競争が激しくなることを示唆している」という。

続けて「ロッキーズがベテラン投手との単年契約を追求するという決定は、再建段階における現実的なステップと見られている。

これらの投手が好成績を挙げれば、トレード期限までに関心を集める可能性があり、チームはさらなる有望株を獲得し、長期的な展望をさらに強化することができるだろう。

このアプローチは、フェルトナーのような選手が直面する課題を浮き彫りにしている。

彼らはローテーションの安定したポジションを確保するために、健康状態と実力の両方を証明しなければならない」と伝えている。

