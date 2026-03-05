侍ジャパン 最新情報

大谷翔平選手らを擁する侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。アメリカ代表やドミニカ共和国代表が立ちはだかる中、カナダ代表がダークホースとして好成績を残すかもしれない。米メディア『ウエスタン・ウィール』のレミー・グリーア記者が言及した。

カナダ代表最年少のマット・ウィルキンソン投手は「メジャー級の打者と投手が揃っている以上、グループを突破できるはずだ」と語り、MLB経験者を多数擁するロースターに手応えを感じているという。

カナダ代表にはジョシュ・ネイラー内野手、タイラー・オニール外野手ら21人のMLB経験者を含む選手が多数名を連ね、マイク・ソロカ投手、ジェイムソン・タイヨン投手、カル・クアントリル投手らを筆頭とする投手陣の厚みも誇る。

カナダはプールAでプエルトリコ、コロンビア、キューバ、パナマと同組となり、上位2チームが決勝トーナメントへ進出する。

今大会のダークホースとなり得るカナダ代表について、グリーア氏は「カナダ代表は、WBCでこれまで準々決勝に進出したことはない。しかし、選手層の厚みが増し、グループステージで強豪アメリカと対戦するのを回避できたことから、チームには余裕な空気が漂っている」と言及した。

