四国大会準決勝で惜敗し、あと1勝で聖地だった名門校。試合内容では互角以上の戦いを見せたが、地区2枠の壁に阻まれ無念の落選となった。

四国の名門が涙

明徳義塾（高知）

四国屈指の名門校であり、21度のセンバツ出場実績を誇る明徳義塾。昨夏に続き、今春もあと1勝のところで甲子園出場を逃した。

昨春はセンバツ甲子園に出場するも、同夏は高知県大会の決勝戦で高知中央に2-3で敗れ、甲子園出場を逃した。

新チームは、1年春からベンチ入りする正捕手・里山楓馬（新3年）を中心に始動した。

昨秋は高知商など県内の強豪校を破り、高知県大会を制覇。四国大会の初戦では徳島商（徳島）を3-1で下した。

ところが、準決勝・英明（香川）戦は1-2で惜敗。明徳義塾を破った英明は、そのまま四国大会を優勝した。

四国のセンバツ出場枠は2校となっており、四国大会優勝の英明と同準優勝の阿南光（徳島）がセンバツ出場を決めた。

一方で、準優勝の阿南光は英明に2-7と5点差で敗れている。試合内容を鑑み、明徳義塾のサプライズ選出が起きてもおかしくなかったが、順当に上位2校が選出。明徳義塾は昨夏、昨秋と1点差に泣く結果となった。

