乃木坂46賀喜遥香「璃果と披露できるのは今回が最後だろうな…」卒業する佐藤璃果とも歌った「価値あるもの」への思いを語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月26日（木）の放送では、2月20日、21日におこなわれたライブ「Coupling Collection 2022-2025」で披露した楽曲「価値あるもの」について語りました。

◆「価値あるもの」の思い出

賀喜：「価値あるもの」は（オリジナルセンターの）久保史緒里さんが卒業してから初めて披露させていただいて、「Coupling Collection 2022-2025」では、さくちゃん（遠藤さくら）と私のダブルセンターみたいな形でした。

この曲って、オリジナルメンバーは新・華の2001年組8人なんですけど、そのなかで今は4人になっちゃって、さらに佐藤璃果ちゃんも卒業発表したので、“多分、璃果と披露できる「価値あるもの」は、今回が最後だろうな……”みたいな思いで踊っていたのと、にょろにょろ世代の子たちとも一緒に披露させていただいて、（奥田）いろはが舞台でいなかったけど、4人と一緒にできたのもまた思い出深いなって。

1曲1曲に思い入れがありすぎて、しゃべりたいことがいっぱいで溢れてしまうんですけど（笑）。メンバー全員、1曲ずつ全部に思い入れがたくさんあって、そんな思いを一人ひとり抱えながらの「Coupling Collection 2022-2025」だったから、ファンの皆さんから「良かった！」「最高だった！」と言っていただけるのが、私たちの思いが伝わったなって思えて本当にうれしいです！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info