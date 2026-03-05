侍ジャパン 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。日本のエースとして期待がかかる山本だが、ドジャースとしてはシーズンを考慮して負担をかけたくないようだ。米メディア『アスロン・スポーツ』のジョシュ・バルデス記者が言及した。

今大会での球数制限は、1次ラウンド65球、準々決勝で75球、準決勝または決勝で95球とされている。オープン戦での山本は、ロサンゼルス・エンゼルス戦で30球、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦では52球を投げており、段階的に調整を進めている。

WBC決勝は17日（日本時間18日）、MLB開幕は26日（同27日）だ。日本の勝ち上がり次第では、山本に与えられる開幕までの準備期間は9日から2週間程度となる。複数回先発した場合、シーズン序盤で一定期間休養を設ける可能性もあるだろう。

デーブ・ロバーツ監督も「ゴングが鳴れば問題ないと思うが、ここ数年の負担は理解できる。精神的な負荷はある」と語り、WBC後のコンディションを注視する姿勢を示した。

懸念される山本の投球過多についてバルデス氏は「彼はドジャース最高の投手であるだけでなく、MLB全体でもトップクラスの投手だ。球団は彼を酷使すべきではない。それは故障につながる可能性がある」と言及した。

