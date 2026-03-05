動画配信サービスのNetflixは5日、パドレスのダルビッシュ有投手と、WBCでフィールドリポーターを務める糸井嘉男氏による対談映像を、同社の公式YouTubeチャンネルで公開した。

映像では、侍ジャパンの宮崎キャンプにアドバイザーとして参加したダルビッシュ投手を、WBCフィールドレポーターの糸井氏が直撃。かつて北海道日本ハムファイターズでチームメートだった2人による対談が実現した。

ダルビッシュは宮崎キャンプ参加の舞台裏について、当初は選手として打診を受けたものの手術の影響で断念。その後、井端弘和監督からコーチ枠を空けて待っていると要請を受け、アドバイザーとして参加を決断したと明かした。

また、今大会から導入される「ピッチクロック」や「ピッチコム」にも言及。メジャーリーグではすでに導入されている制度で、日本の選手がどれだけ早く順応できるかが大会の鍵になると分析した。

さらにアメリカ代表については「本気のメンバー」としながらも、戦力以上にテクノロジーやデータ分析を駆使した戦略面を警戒すべきだと指摘。侍ジャパンの連覇に向けた課題や準備について、メジャーリーガーならではの視点で語っている。

