メジャーリーグ 最新情報

開幕まであと約1か月となったメジャーリーグ。2026年アメリカン・リーグのサイ・ヤング賞争いは、三連覇と歴代最高額契約を狙うタリク・スクバルを軸に激化する。ギャレット・クロシェ、ハンター・ブラウンら新世代の台頭に加え、ジェイコブ・デグロムやディラン・シースら復活組も虎視眈々。今回はデータを基に本命から大穴まで展望する。（文:Eli）

タリク・スクバル

[caption id="attachment_251774" align="aligncenter" width="1031"] タリク・スクバル昨季成績[/caption]

今季は3年連続サイ・ヤング賞、さらにFA前最後のシーズンとして投手史上最高額契約を狙うスクバル。昨季はレギュラーシーズンだけでなく、ポストシーズンでも3試合・13.0回を投げて3失点、36奪三振と圧巻の投球を披露し、エースとしてこれ以上ない働きを見せた。

球質も一級品だ。フォーシームとシンカーの2種類の速球を軸に、決め球には空振り率47.2％を誇るチェンジアップを用いる。

最速102.6マイル（約164キロ）に対して平均97.4マイル（約156キロ）と、出力をコントロールしながら投げられる点も、シーズンを通して安定感を保てる要因だ。

速球主体で押していくスタイルのため、ゴロ割合は一線級エースと比べてやや低い印象がある。しかし、毎登板で6～7回を確実に制圧し、シーズンを通して30先発以上をこなせる耐久力と再現性でその弱点を補っている。

今季もサイ・ヤング賞の最有力候補であることに疑いはない。

ギャレット・クロシェ

[caption id="attachment_251773" align="aligncenter" width="1034"] ギャレット・クロシェ昨季成績[/caption]

レッドソックス移籍初年度で、いきなりサイ・ヤング賞投票2位の活躍を見せたクロシェ。

1位票は全30票中4票にとどまったものの、ヤンキース、ブルージェイズ、オリオールズ、レイズと強豪がひしめくア・リーグ東地区において、205.1回・防御率2.59という成績は、スクバルと比べても遜色ない、あるいはそれ以上と評価してもよい内容だった。

2020年にデビューしたクロシェは、2021年にリリーバーとして起用されたが、その後故障に見舞われトミー・ジョン手術を受けた。

2024年に本格的に先発へ転向。この年は厳しいイニング制限の下での起用となり、フルシーズンでの先発稼働は昨季が初めてだった。当初は160～180イニング程度と予想されていたが、結果的にMLBでわずか3人しか到達しなかった200イニングをクリア。

内容だけでなく、ワークホースとしての資質も示した。ここ2年はスクバルの独壇場とも言えるサイ・ヤング賞戦線だが、それを揺るがす最有力の対抗馬がクロシェである。

ハンター・ブラウン

[caption id="attachment_251772" align="aligncenter" width="1034"] ハンター・ブラウン昨季成績[/caption]

ブラウンは、バーランダー移籍後のアストロズを支えるエース格だ。2022年にデビューし、2023年、2024年と順調に成長。今季ついにサイ・ヤング賞争いへ本格的に名を連ねた。

投球の約4割をフォーシームが占め、あらゆるカウントで剛速球を軸に押し込むスタイルが特徴だ。一方で、近年は球種配分を見直し、速球系をカッターやシンカーにも分散させる柔軟さも見せている。

対照的に、変化球は決め手としてはまだ発展途上だ。ナックルカーブ、スライダー、チェンジアップを持つものの、現状では速球系の比重を大きく下げるほどの支配力には至っていない。

軸となる速球系はリーグトップクラスの水準にある。スクバルのチェンジアップ、クロシェのスイーパーのような絶対的な決め球を確立できれば、ア・リーグでの“三つ巴”のサイ・ヤング賞争いを形成する存在になり得る。

大穴候補となる有力投手たち

[caption id="attachment_251771" align="aligncenter" width="1135"] アメリカン・リーグのサイ・ヤング賞大穴候補たち[/caption]

ほかにも有力候補は存在するが、ここではあえて“大穴”を挙げたい。

1人目はロイヤルズのコール・レーガンズだ。2024年に186.1回で防御率3.14、FIP2.99でサイ・ヤング賞投票に入ったが、昨季は左回旋筋腱板の故障で61.2回に留まった。

その一方で投げているときはFIP2.50、K%はエリートリリーバーレベルの38.1%と驚異的な投球を見せた。フォーシームの球速は2024より若干下がり95マイル（約153キロ）、チェンジアップは空振り率50.4%と異常なパフォーマンス。故障さえしなければまだまだ一線級の投球を見せてくれそうだ。

レンジャースのジェイコブ・デグロムは、言うまでもなく2010年代後半を代表するスーパーエースだ。サイ・ヤング賞2度、同賞投票トップ10入り7回、オールスター5度選出と、輝かしい実績を誇る。

2021年から2023年にかけては平均100マイル（約161キロ）に迫る圧倒的な投球を見せたものの、年間60イニング前後の登板にとどまり、最終的には手術に至った。

昨季はその反省を踏まえ、平均球速を97マイル（約156キロ）程度に抑制。それでも防御率2.97、FIP3.64、K％27.7を記録し、サイ・ヤング賞投票8位に入った。

すでに37歳を迎え、スクバル、クロシェ、ブラウンといった若手エース候補に対抗し続けるのは容易ではない。それでも、出力を抑えながらなお高水準の奪三振能力を維持している点は特筆に値する。

フルシーズンでの健康を確保できれば、年齢を超越した存在感を再び示す可能性は残されている。

ディラン・シースは今オフにFAとなり、ブルージェイズと7年総額1億7500万ドルの契約を結んだ。防御率が4点台後半だった投手が長期契約を手にした背景、そして今季の活躍が期待される理由は、その投球内容にある。

奪三振率（K％）は規定投球回到達の先発投手の中でスクバル、クロシェに次ぐ3位。K-BB％でも同13位に位置している。

平均97マイル（約156キロ）のフォーシームを軸に、空振り率33.7％という優秀な数値を記録しており、内容面では依然としてトップクラスだ。

むしろ、防御率という指標の限界を示す一例と捉えることもできる。もっとも、課題がないわけではない。球種の多様化が進む現代において、フォーシームとスライダーのコンビネーションが投球全体の82％を占めているのはやや単調だ。

これまでもシンカー、カーブ、チェンジアップなどを試してきたが、決め手となる「第3の球種」を確立するには至っていない。

一方で、数多くの投手を再生・改良してきたピート・ウォーカー投手コーチの存在は心強い。ブルージェイズでそのピースを見つけることができれば、数年前のように一線級のエースへ返り咲く可能性は十分にある。

【著者プロフィール】

Eli

主にXでドジャース、MLBに関する情報を発信。

X:@byeli_dodgers59

note: https://note.com/lim33

【一覧】2026年ALサイ・ヤング賞有力候補

[caption id="attachment_251774" align="aligncenter" width="1031"] タリク・スクバル昨季成績[/caption]

[caption id="attachment_251773" align="aligncenter" width="1034"] ギャレット・クロシェ昨季成績[/caption]

[caption id="attachment_251772" align="aligncenter" width="1034"] ハンター・ブラウン昨季成績[/caption]

[caption id="attachment_251771" align="aligncenter" width="1135"] アメリカン・リーグのサイ・ヤング賞大穴候補たち[/caption]

【関連記事】

【了】