5日に開幕したWBCでは、侍ジャパンが2大会連続4度目の優勝を目指している。ロサンゼルス・ドジャースで活躍する大谷翔平選手らをはじめ、MLB、NPBから多数の実力者が集結しているが、それでも大会連覇はいばらの道になりそうだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「2026年WBCが水曜夜に開幕する。今大会は大会史上、最も競争の激しい大会の一つとなる見込みだ。複数の国が史上最強の選手団を送り込むため、従来の勢力図が覆される可能性がある」としつつ、大会で起こると予想した5つの出来事を紹介。

その中で、「侍ジャパンは史上最悪の結末を迎えるだろう」としつつ、「日本は2023年大会を圧倒的な強さで制したが、今回はロースターがやや異なっている。大谷は今回も出場するが、マウンドには上がらない。山本由伸投手も出場するものの、前回大会で先発した5名のうち、今回戻ってくるのは彼だけだ。投手陣の層が薄くなったことで、打線には大きなプレッシャーがかかることになる。プールCは順当に突破する可能性が高いが、再びトップ3に入るだけの戦力があるかどうかは不透明だ」と懸念を示している。

下馬評はそこまで高くないとされている侍ジャパンだが、こうした予想を覆すような戦いぶりを見せることはできるだろうか。

