日本サッカー協会（JFA）は5日、2026年度の第3回技術委員会を開催。流通経済大学サッカー部員による違法薬物使用疑いについて、山本昌邦ナショナルチームダイレクター（NTD）兼技術委員長がコメントした。

流通経済大は今月3日、男子サッカー部員の寮内で違法薬物使用の疑いがある事案が発生したとして、同部の活動を無期限停止にすると発表。2月24日に情報提供を受けて簡易検査を実施したところ、部員1名から陽性反応が出た。また、その後の調査で計5名が使用を認めたという。

茨城県警による寮の家宅捜索も行われるなど、名門サッカー部を襲った衝撃の事態に対し、山本委員長は「（委員会の中で）その話自体はしていませんが、大学側から一報を受けて状況は把握しています」と説明。「さらなる捜査が行われる中で、改めて正式な報告を待っている状況です」と述べた。

また、技術委員会のメンバーで、全日本大学サッカー連盟の強化担当を務める大平正軌氏（流通経済大学准教授）は、滞在先のポルトガルからオンラインで出席。山本委員長によると、大平氏は冒頭に「ご迷惑をおかけしています」と謝罪したという。

今後の流れとしては、正確な事実関係が判明したのち、全日本大学サッカー連盟を経てJFAへ報告がなされる見通しだ。山本委員長は「事実であれば、本当に残念。違法行為は決して許されることではありません。これまでもコンプライアンスの徹底や、代表選手としてのインテグリティ（誠実さ）、より高い振る舞いを求めて改善を進めていく矢先だったので、本当に悲しいです」と苦渋の表情で語った。