名古屋グランパス所属のFW山岸祐也と、タレントでガールズメタルバンド『PARADOXX』のドラマーでもあるSHONOが、2026年2月に結婚したことを発表した。

現在32歳の山岸は2016年にザスパクサツ群馬（現ザスパ群馬）でプロデビュー。FC岐阜、モンテディオ山形でプレーし、2020年途中に当時J2のアビスパ福岡に加入すると、昇格を果たして翌シーズンに自身初のJ1でのプレーを経験する。2022シーズンにキャリア初のリーグ戦10得点をマークすると、翌シーズンも二桁を達成。JリーグYBCルヴァンカップも制した。2024シーズンから名古屋グランパスへ移籍するとJリーグYBCルヴァンカップを個人として“連覇”している。

結婚発表に際し、山岸はクラブ公式HPをを通じて、「いつも熱い応援ありがとうございます！このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました。恋のキューピットLISEMのけーご、最高の縁を繋いでくれてありがとう！！これからは一家の大黒柱として、サッカーも私生活もチャレンジ精神を忘れず、まだまだ成長できるよう頑張ります。これからも温かく応援してくれると嬉しいです！It was meant to be.（編集部注訳：運命でした）」とコメントしている。

お相手となるSHONOはレアル・マドリードの熱狂的なサポーターとして、2015年から『サッカーキング』の配信番組にレギュラー出演。2022年のカタールワールドカップではサッカーキング編集部とともに現地へ赴くと、FIFA公式動画に偶然映り込んだことで“バズり”を経験した。また、静岡県出身で幼少期からジュビロ磐田のサポーターでもあり、2023年、2024年とクラブ公式アンバサダーを務めていた。

SHONOは自身のインスタグラムを通じて「突然ですが先月、名古屋グランパス山岸祐也さんと結婚致しました。家族や友達と過ごすのがだーーーいすきなんですが、同じくらい祐也くんと過ごすのが楽しくて大好きです。もっと楽しい生活をこの先ずっと祐也くんとレオとキアラの4人で送っていけるのがとっても楽しみです。私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます。名古屋グランパスも応援に行きます。同じカテゴリーでジュビロと試合する時は、、、、家庭内ダービーですね、負けません。笑 おじいちゃん、おばあちゃんになっても笑って生きてこ～。お祝いしてくれた友達もみんなありがとう。あと恋のキューピットけーごさんありがとうございます！スタバ奢ります！笑笑」と喜びの言葉を投稿している。

2人は共通の友人であるYouTuber『LISEM』のメンバーで、日本代表の森保一監督の息子でもあるけーご（森保圭悟）の紹介で出会い、2024年から交際をスタート。2026年に入って、晴れてのゴールインとなった。

【画像】山岸がSHONOにプロポーズ