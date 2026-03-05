













中日ドラゴンズの福永裕基内野手が5日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズとのオープン戦に「6番・一塁」で先発出場。3回の第2打席でタイムリーを放った。











中日は初回に2点を先制し、なおも3回に2死一、二塁のチャンスを作る。ここで打席には第1打席に安打を放っている6番の福永。DeNAの先発マウンドには2年目の右腕・竹田祐。



アウトコースにスライダー・カーブと続け、カウント1－1からの3球目。同じコースに来た144キロのストレートを福永がうまく右方向に弾き返した。



強いライナー性の打球が一、二塁間を破り、二塁走者が生還。福永の勝負強い打撃で中日がさらに1点を加えて3－0とリードを広げた。



福永はこの日2打数2安打1打点と活躍。オープン戦通算12打数6安打で打率.500となり、打撃好調を継続している。激戦となっている内野定位置争いを勝ち抜いての開幕スタメンに向けて前進中だ。



試合はその後両チーム点の取り合いとなり、7－9で中日は逆転負けを喫した。























【動画】鮮やかに逆方向へ！福永のタイムリーがこちら

