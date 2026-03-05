













横浜DeNAベイスターズの蝦名達夫外野手が5日、中日ドラゴンズとのオープン戦に「1番・右翼」で先発出場。第2打席で2点二塁打を放った。











序盤に3点を先取されたDeNA。反撃に出たい3回裏、中日の先発・柳裕也を攻める。この回先頭の林琢真が四球で歩き、続く京田陽太が左安打で無死一、二塁。ここで打順は1番の蝦名。昨季定着した、強打の1番打者がチャンスで打席に入る。



カウント0－1からの2球目、137キロのシュートを蝦名が見事に弾き返す。打球はきれいに左中間を真っ二つに割り、二人の走者がホームに生還。打った蝦名も悠々二塁に到達した。DeNAはこの回さらに1点を追加し、3－3の同点に追いついた。



その後は両チームが点を取り合う展開の中、9－7でDeNAが中日に逆転で競り勝った。蝦名はこの試合で3打数1安打2打点1得点と、トップバッターとしての役割を果たしてチームの勝利に貢献した。



蝦名の強打と出塁が、今季のDeNA打線のキーポイントの一つになることは間違いないだろう。2026年の新生DeNA打線に期待したい。











