ソフトバンク、“左の大砲”が“らしさ全開”の衝撃弾！低弾道アーチ炸裂















福岡ソフトバンクホークスの秋広優人内野手が5日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われた東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に「6番・一塁」で先発出場。第1打席で本塁打を放った。







両チーム無得点で迎えた2回裏、1死走者なしで秋広の第1打席が回ってきた。ヤクルトの先発は昨季主戦投手として8勝（6敗）をマークした吉村貢司郎。1球目にカットボールでストライクを取られた秋広だが、2球目のスライダーを捉えた。



思い切り引っ張った打球は、糸を引いたような低い弾道で右翼席にミサイルのように突き刺さった。秋広にしか放てないような本塁打で、ソフトバンクが1点を先制した。ソフトバンクはその後効果的に得点し、5－1でヤクルトに勝利した。











秋広はこの試合3打数2安打1打点と活躍。プロ6年目の今季、いよいよ潜在能力をフルに開花させることができるか、注目されるシーズンとなりそうだ。











【動画】これぞ秋広の打球、超高速低弾道の本塁打を見よ！

DAZNベースボールの公式Xより















スタンドに突き刺さる



衝撃のライナー弾🚀

秋広優人が先制ホームラン



⚾️ソフトバンク×ヤクルト（オープン戦）



DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】