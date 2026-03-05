辻堂駅から徒歩約15分。大通りから少し中に入ると、静かな住宅街が広がっています。

その一角に、物語から抜け出してきたかのような、愛らしいふくろうたちが迎えてくれるカフェがあります。6年前にオープンして以来、地元の人に親しまれてきた「book cafe ふくろう」です。

駅前のにぎわいから少し離れた場所にありながら、足しげく通う常連客がいる理由とは。その魅力を探るべく、実際にお店を訪ねてみました。

「ただいま」と帰りたくなる、温もりのある店内

店内に入ると、まるで我が家に帰ってきたかのような、あたたかな空間が広がっています。

ふくろうのオブジェや版画に囲まれた店内には、小説や画集、絵本、ノンフィクション、さらには数学書まで、幅広いジャンルの書籍が並んでいます。

店主の石澤さんは、数学教師を定年退職後、地域の居場所をつくりたいとの思いから、自宅の一階を改装してカフェをオープンしました。広告に頼ることなく、ゆっくりと地域に根づき、いまでは地域の人たちが自然と集まる場所になっています。

こだわりのコーヒーは飽きのこない味わい

丁寧にハンドドリップされたコーヒーは、しっかりとしたコクと深みがありながら、後味は驚くほど軽やか。 カップは、北欧の人気ブランド・イッタラのもので、愛らしいふくろうのモチーフがあしらわれています。 コーヒーは、嬉しいクッキー付きです。

一番人気のケーキセット

今回は一番人気のケーキセット（税込700円）をオーダー。この日はレアチーズケーキでした。程よい酸味と甘みが爽やかで、添えられたアイスクリームとの相性も抜群。日によっては、チョコレートケーキが登場することもあるそうです。

季節を問わず人気なのが、クリームあんみつセット。モーニングのトーストや、パスタ、カレーなどのランチも好評です。夕方には、仕事帰りにビールやワインを楽しむ常連さんの姿も。時間ごとに違った楽しみ方ができます。

コーヒーは、大庭の焙煎所「WIN」から取り寄せているお店のオリジナルブレンド。豆本来の味を楽しんでほしいそうで、ホットとアイスで焙煎方法を変えるという細やかなこだわりも。

お店で出しているコーヒーは、スッキリと飲みやすい味わいに仕上げたコーヒー豆「長老」を使用。焙煎をやや強めにした、コクのある「将軍」も用意されています。コーヒー豆は店内で販売もしており、その場で挽いてもらえるそうです。

窓に飾られた版画のふくろうは、オリジナルコーヒーの名にもなっている「長老」です。版画作家の秋山巌による作品で、のほほんとした表情がたまりません。

店主の感性で綴られる「たかボッチ通信」

読書家が多く訪れる店内には、石澤さんが2か月に1度発行している読み物「たかボッチ通信」が置かれています。その時々の思いや日々の出来事が、石澤さんの感性で綴られており、身近な話題から少し哲学的なテーマまで内容はさまざま。

最新号を楽しみにお店を訪れる常連さんもいるそうで、「たかボッチ通信」も、このお店ならではの魅力のひとつ。

毎週金曜日はジャズライブを開催中

なんと、毎週金曜日の18時からは、横浜を代表するジャズ・アルトサックス奏者、渡辺テンポさんによるライブが開かれているのです。定期的にジャズの生演奏を楽しめるなんて、音楽好きにはたまらないですね。

お店は通常18時閉店ですが、ライブがある金曜だけは、18時以降も特別にオープンしているそうです。

2026年3月19日（木）の14時からもバイオリン奏者のはやぶさあかねさんと、ギタリストのあんじぇろさんによるライブが行われるとのことで、こちらも楽しみ。

店内には、今では目にする機会の少なくなった七段飾りの雛壇が飾られていました。石澤さんがのお子さんが小さかった頃に揃えたものです。

さまざまな客層が訪れるブックカフェ

公園帰りの家族連れや友人同士、リモートワーク中の人まで、お店に訪れる顔ぶれは実にさまざま。石澤さんとの会話を楽しみに、ひとりでふらりと訪れる人も多いそう。

数学教師だった石澤さんの語り口は穏やかかつとても聞き上手で、自然と人が集まってくるのも納得です。

常連の家族連れの中には、高校生の頃から通い続け、社会人になって最初のお給料で贈り物をしてくれた女性もいるそうで、地元の人たちがここでほっと一息ついている日常が伝わってきました。

駅前の喧騒から少し離れて、「ただいま」と通いたくなる「book cafe ふくろう」。

静かな住宅街の一角には、今日も優しい時間が流れています。

