WBC 最新情報

5日に開幕したWBCは、前回2023年大会王者の侍ジャパンをはじめ20か国の代表チームが参加している。スター選手はもちろん、将来のメジャーリーガーと期待される選手も多数出場するが、侍ジャパンでは佐藤輝明外野手、森下翔太外野手、伊藤大海投手の3名が注目されているようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

同メディアは「WBCは近い将来、アメリカに渡る可能性のある選手たちをいち早く見られる絶好の機会だ。以下は、今大会に出場するMLB未経験の選手の中で最も優れた11人である」としつつ、侍ジャパンからは佐藤、森下、伊藤の3名を選出。まずは佐藤について「長打力に加え、三塁手として確かな守備力を兼ね備える彼は、まさに驚異的なオールラウンドプレイヤーだといえる。近い将来のMLB移籍に関心を示していることも既に表明している」と評価した。

続けて、森下について「鈴木誠也外野手や吉田正尚外野手らも名を連ねる日本の外野陣が激戦区である中でも、間もなく世界が彼の名前を知るだろう」、伊藤については「昨季は沢村賞を受賞し、投球回と奪三振の両部門でパリーグトップを記録。NPBトップクラスの速球を筆頭に、爆発的なスライダーとスプリッターなど豊富な武器を携えている」とそれぞれ言及している。

今大会の侍ジャパンは大谷をはじめメジャーリーガー8名が参加しているが、今回登場した3名は彼らに負けないような存在感を放つことができるだろうか。

【関連記事】

【了】