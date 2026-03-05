レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、4日のアスレティック・ビルバオ戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

優勝した2019－20シーズン以来のコパ・デル・レイ（国王杯）決勝進出に一歩リードのレアル・ソシエダは、4日の準決勝2ndレグでアスレティック・ビルバオを本拠地『アノエタ』に迎え入れた。1点のアドバンテージを有するチュリウルディンは、スコアレスの状態を維持したまま時計の針を進めると、87分にPKを獲得。これをFWミケル・オヤルサバルが冷静に沈めて勝負あり。2戦合計スコア2－0で、『ラ・カルトゥーハ』への切符を手にしている。

試合後、マタラッツォ監督がインタビューに登場。就任から約2カ月で、残留争い（一時は降格圏にも低迷）に巻き込まれていたレアル・ソシエダを立て直したアメリカ人指揮官は、「私にとって、そしてチーム全員にとって、クラブにとっても素晴らしい瞬間だ」と喜びを噛み締めつつ、「今日、チームを応援してくれたすべての人に感謝しなければならない。信じられないほど素晴らしい一夜だった。自分たちが成し遂げていることにとても満足している。みんなにとって素晴らしい瞬間だ」と振り返った。

また、「試合を通して良い守備ができたし、それが決勝進出の鍵だったと思う」と口にしたマタラッツォ監督は、「ファンのために、この街のために…。とても嬉しいよ。決勝に進出できて最高の気分」と陶酔。さらに、試合前には、発煙筒を駆使したバス待ちでチームの士気をより一層高めた“レアリスタ（ファンの愛称）”について、「本当に、信じられないほどの歓迎で、こんな経験は初めてだよ。街全体がスタジアムのようだった。（バスを降りて）最後の100メートルは歩いて進み、今まで感じたことのないエネルギーを受け取ることができたんだ。試合中も、熱狂に包まれた雰囲気は凄かったね。みんなを決勝に連れていくことができて嬉しいよ。最後はセビリアで彼らと一緒に祝いたい」と後押しに感謝した。

最後に、決勝戦の対戦相手となるアトレティコ・マドリードとのラ・リーガ第27節を週末に控えているが、同指揮官は「まずは土曜日の結果を見てみよう。（決勝戦までの間に）リーグ戦をいくつかこなす必要があるしね。国王杯に集中するのはその後だよ。今は、この瞬間を楽しむときなんだ」と目の前の試合に集中する姿勢を示している。

サン・セバスティアンから始まった“マタラッツォ旋風”が、いよいよスペイン全土を飲み込もうとしている。来月18日の決勝戦が楽しみだ。

【バス待ち】“レアリスタ”の声援を受け取った選手と監督



