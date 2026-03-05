アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ブライトン戦を振り返った。4日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

プレミアリーグ第29節が4日に行われ、アーセナルはブライトンと対戦。9分にブカヨ・サカが先制点を決めると、このリードを最後まで守り切り、1－0で完封勝利を収めた。この結果、今節マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストと2－2で引き分けたため、暫定ながら2位との勝ち点差を「7」に広げることに成功した。

試合後、アルテタ監督は「相手チームが期待通りの攻撃力を発揮していない時、私たちは多くの試合で高いインテンシティで戦っている。攻撃がベストの状態ではない時は、持てる力のすべてを発揮しなければならない。ここで勝つのは本当に難しい。ここに来るチームは皆、苦戦しているけど、私たちは勝つために必要なことをやり遂げた」と苦しみながら手にした白星への喜びを口にした。

一方、試合前からブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督からは時間稼ぎに苦言が呈されていた中で、同試合後には改めて「今日、サッカーをしようと努力したチームは一つしかなかった」と批判され、「私は決してこのような方法で勝利を目指すような監督にはならない」という発言も飛び出る事態となった。

このような厳しい批判にアルテタ監督は「驚きだ」とコメントしつつ、他の監督の意見を気にするかと聞かれると、「状況次第だ。コメントの内容と、その目的次第だ」と語りながら、次のように続けた。

「過去の試合を振り返ってみれば、いつもこのようなコメントがたくさんあることがわかる。私は選手たちを愛している。それがハイライトだ。私は選手を愛しているし、私たちも選手を愛している。そして、私たちの戦い方も愛しているよ」

【ハイライト動画】ブライトンvsアーセナル