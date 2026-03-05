WBC 最新情報

日本時間5日に開幕したWBCで2017年大会以来の王座奪還を狙うアメリカ代表は、アーロン・ジャッジ外野手がキャプテンを務めている。同選手はチームが始動した同3日、同僚たちに魂を込めたスピーチをしたことが話題となったが、実は裏に“仕掛け人”がいたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ジャッジはアリゾナ州のキャンプ地に集まった選手・スタッフを前に、「家で待つ家族のために犠牲を払う。国のために犠牲を払い、毎日一緒に戦っている仲間のためにも犠牲を払うんだ」と一致団結を強調。さらに、「俺たちは少し疲れているし、少し傷ついている。でも互いに支え合うんだ。すべてを懸けて戦う。それができれば、金メダルを持って帰ることができる。間違いない」と熱い言葉を投げかけている。

このスピーチについて、同メディアは「MLB.comによると、ジャッジは当初スピーチをするつもりはなかったという。しかし、オフシーズン中にタリック・スクーバル投手とポール・スキーンズ投手から『何か準備しておいた方がいいのではないか』と連絡を受けたことで、スピーチを行うことになった」と言及。

続けて、「これは、現代野球でも屈指の投手と言える2人による賢明な提案であったといえる。さらに、考える時間を与えた点も良かった。記者の前で『スピーチ！ スピーチ！』と声を上げられ、その場で即興の発言を求められていたら、うまくいかなかった可能性もあった」と記している。

