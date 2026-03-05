チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロが、プレミアリーグで初のハットトリックを達成した喜びを語った。

J・ペドロは4日に行われたプレミアリーグ第29節のアストン・ヴィラ戦に先発出場し、0－1で迎えた35分にクロスに走り込んで同点弾を挙げると、45＋6分には左足で巧みに浮かせて勝ち越しゴールをマーク。さらに、3－1で迎えた64分にはダメ押しとなる3点目を挙げ、4－1での逆転勝利に大きく貢献を果たした。

これがプレミアリーグでは自身初めてのハットトリックとなった試合後、J・ペドロはイギリスメディア『TNT Sports』で「僕にとっては特別な夜になった。この瞬間を待ち望んでいた。アーセナルに敗れた後という絶好のタイミングでハットトリックをすることができた。巻き返すことができ、どれだけの成果を上げたいかを示すことができたと思う」と喜びを口にしながら、次のように続けた。

「この瞬間のために一生懸命練習してきたし、周りには素晴らしい選手たちがいるので、常にベストな状態を保つよう努めてきた。そして、今日は3ゴールを決めることができた。誰もが毎試合勝ちたいと思っている。前回のアーセナル戦は勝てたかもしれなかった。今日は前回の試合でどれだけフラストレーションを感じていたかを見せつけ、アウェイで重要な勝ち点3を獲得できた」

この結果、勝ち点ではリヴァプールと並んでいるものの、5位に浮上したチェルシー。J・ペドロは「シーズンを通して安定したパフォーマンスを目指してきたけど、ホームでは勝ち点を落としすぎてしまった。今は前を向いて、毎試合ベストを尽くさなければならない」と今季の戦いぶりを振り返りながら、「今日は特別な日だったから、ちょっとしたサンバダンスを踊ったんだ」とハットトリック後に見せたパフォーマンスにも言及した。

【ハイライト動画】ジョアン・ペドロがハットトリックを達成！