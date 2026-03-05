













福岡ソフトバンクホークスの柳町達外野手が4日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われた東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に「1番・左翼」で先発出場。3回の第2打席で本塁打を放った。







ソフトバンクは0－2とヤクルトにリードを許し、3回裏の攻撃を迎えた。ヤクルトの先発は2年目の下川隼佑。昨季9試合登板で2勝を挙げ、防御率2.73と健闘したアンダーハンドだ。



2死走者なしで打席に立った柳町。その初球、インハイに投じられた94キロのカーブに、柳町が反応した。











一瞬タメを入れた柳町は、見事なスイング操作で完璧にカーブを捉えた。打球は右翼ポール際に飛び込む、オープン戦第1号本塁打となった。ソフトバンクは1点を返したが、試合はヤクルトに1－3で競り負けた。



柳町の打撃技術が光った打席となった。1球目での意表を突くような球種・コースに対して、即座に的確な対応ができる準備と判断力の良さ。ポール際のファウルにならないよう、打球が切れないようにスイングする技術。



あらゆる点で高度なプロの技を、今回の柳町の打席から見ることができるだろう。既に開幕に向け、状態は万全に近い形で仕上がっているようだ。



昨季はプロ6年目にして初の規定打席に到達。最高出塁率のタイトルを獲得し、ベストナインにも輝いた。その自信が、一段上のプレーヤーに柳町を引き上げているようだ。



この男を何番で起用し、どのような役割を与えていくか。小久保監督の手腕にも注目が集まるところだろう。今季は首位打者を狙いながら、チームのリーグ3連覇に貢献していきたい。













