ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、5日に開幕した。東京ドームではプールCの初戦が行われ、チャイニーズ・タイペイ代表とオーストラリア代表が対戦。試合はオーストラリアが3-0で勝利し、チャイニーズ・タイペイは痛い黒星スタートとなった。

先発はチャイニーズ・タイペイがシュー・ルオシー、オーストラリアがアレックス・ウェルズでスタートした。

試合は両先発が相手打線を抑え、シュー・ルオシーは4回無失点。ウェルズは5者連続三振を記録するなど、3回無失点の投球を見せた。

スコアボードに0が刻まれていく中、5回に試合が動いた。

オーストラリアは5回、この回からマウンドに上がったチェン・ボーユーから、無死一塁の場面を作る。ここで7番ロバート・パーキンスが右中間に2点本塁打を放ち、待望の先制に成功する。

反撃に出たいチャイニーズ・タイペイは6回、2死一、二塁と、この試合初めて得点圏に走者を置く。しかし、4番ジャン・ユーチェンが三ゴロに倒れて無得点。

するとオーストラリアは7回、1番トラビス・バザーナにソロ本塁打が飛び出し、3点差に広げる。

試合は、効果的に得点したオーストラリアが3-0で勝利した。

敗れたチャイニーズ・タイペイは、わずか3安打と打線が振るわず。明日6日には、侍ジャパンと対戦する。

