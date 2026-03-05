マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスのアシスト数に注目が集まっている。

B・フェルナンデスは4日に行われたプレミアリーグ第29節のニューカッスル戦に先発出場すると、数的有利となった後に先制点を許した直後の45＋9分に、フリーキックのキッカーを務めてカゼミーロの同点弾を演出した。なお、試合は90分にウィリアム・オスラに決勝点を奪われ、1－2で敗れている。

マイケル・キャリック暫定監督就任後8試合目にして初黒星を喫したマンチェスター・ユナイテッドだが、今季アシストランキングで唯一の2桁を記録してトップを独走しているB・フェルナンデスにとっては、この試合のアシストが今季リーグ戦では14アシスト目となった。

これにより、イギリスメディア『Squawka』によると、B・フェルナンデスは2010－11シーズンに元ポルトガル代表MFナニが記録したアシスト数と並んで、マンチェスター・ユナイテッドの選手としてプレミアリーグの1シーズンで14アシストを記録した史上3人目の選手になったという。

なお、マンチェスター・ユナイテッドのシーズン歴代最多アシスト記録は、1999－2000シーズンの元イングランド代表MFデイヴィッド・ベッカム氏の15アシストとなっており、今季9試合を残すB・フェルナンデスにはこの記録の更新に期待がかかっている。

プレミアリーグの1シーズンにおけるマンチェスター・ユナイテッドの選手の最多アシストランキングは以下の通り。

15アシスト／デイヴィッド・ベッカム（1999－2000シーズン）

14アシスト／ナニ（2010－11シーズン）

14アシスト／ブルーノ・フェルナンデス（2025－26シーズン）

13アシスト／デイヴィッド・ベッカム（1997―98シーズン）

13アシスト／アントニオ・バレンシア（2011－12シーズン）

