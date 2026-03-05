













横浜DeNAベイスターズのハンセル・マルセリーノ投手が4日、中日ドラゴンズとのオープン戦の9回に登板。ピンチを招いたが、無失点に抑えてセーブを記録した。











DeNAは3－1とリードした展開で9回を迎え、最終回のマウンドにマルセリーノを送った。マルセリーノは2死を奪うものの、樋口正修に左安打を許す。その後2者連続で四球を与え、満塁のピンチを招いてしまう。



迎えるバッターは尾田剛樹。マルセリーノは低めに投球を集め、カウント2－2からの6球目、得意のスライダーで尾田を二ゴロに打ち取った。走者を出したが無失点で切り抜け、セーブを記録した。



マルセリーノは育成出身の24歳。ストレートとスライダーで三振を奪うスタイルの救援投手で、昨年5月に支配下契約を勝ち取った。191㎝の長身を活かした投球スタイルは潜在能力で抜群で、将来は守護神を含めたリリーフエースを狙える逸材だ。



課題は制球力。キャリア一軍初登板となった昨年6月20日の千葉ロッテマリーンズ戦では危険球で退場を経験。4日の試合でも、9回2死から2つの四球を与えるなど安定感に欠け、現状では大事な場面を任せることは難しいだろう。



伸びしろが大きいだけに、長所を磨きながら徐々に課題を克服していきたい。今季がその序章となるような活躍を期待したい。













