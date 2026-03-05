













北海道日本ハムファイターズの今川優馬外野手が4日、エスコンフィールド北海道で行われた埼玉西武ライオンズとのオープン戦に「2番・左翼」でスタメン出場。7回の第4打席で本塁打を放った。







1－0と日本ハムがリードした展開で迎えた7回裏の攻撃。西武のマウンドには、昨季6勝を挙げて防御率2.50と安定感を示した下手投げの與座海人。2死走者なしの場面で、今川の第4打席が回ってきた。



1球目のストレートは高めに外れ、直後の2球目だった。やや甘く入った129キロのストレートに対し、今川のスイングが炸裂した。打球は鋭いライナーとなって、あっと言う間に左翼フェンスを飛び越えていった。











今川のソロ本塁打で貴重な追加点を奪った日本ハムは、そのままリードを保って2－0で西武を降した。



今川は、昨季終盤に3年ぶりの本塁打を一軍で放つなど印象的な活躍をみせたが、シーズントータルでは18試合出場で打率.245、2本塁打に終わった。



29歳となった今季は、一軍戦力・レギュラー獲得を目指すための厳しい戦いが待っている。昨年のドラフトでは、抜群の身体能力を持つエドポロ・ケイン外野手も新たに加入。チーム内での外野手定位置争いは熾烈を極める。



今川の武器は何といっても長打力だ。この試合でも下手投げの與座に対して積極的に仕掛け、甘いボールを一発で仕留めて見せた。



チームに勢いをつける打撃をシーズン通して見せられれば、主軸候補に名を連ねる可能性もあるだろう。今季の巻き返しに期待したい。











