秋の王者が挑む全国制覇

九州国際大付（福岡）

[caption id="attachment_252437" align="aligncenter" width="530"] 九州国際大付ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付。今大会でも優勝候補の一角として注目を集めている。

昨秋は福岡県大会を1位で通過すると、九州大会では神村学園（鹿児島）、長崎日大（長崎）といった実力校を破って優勝。

明治神宮大会では、初戦から山梨学院（山梨）に9回サヨナラ勝利。

続く花巻東戦（岩手）も8-7で制すと、決勝戦は11-1と大差で神戸国際大付を下し、全国制覇を成し遂げた。

中でも打線は、チーム打率.333と強力。正捕手の城野慶太（3年）、攻守に高いセンスを持つ正遊撃手の吉田秀成（2年）など、能力の高い選手が揃う。

投手陣は、エース右腕の渡邉流（3年）と左腕の岩見輝晟（2年）が中心となり、安定した戦いを見せた。

4年ぶりの出場となるセンバツ甲子園では、秋春連覇に期待がかかる。

夏王者の連覇挑戦

沖縄尚学（沖縄）

[caption id="attachment_252438" align="aligncenter" width="530"] 沖縄尚学ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

昨夏の甲子園を制した沖縄尚学。全国制覇の原動力となった末吉良丞（3年）、新垣有絃（3年）の左右2枚看板が残っており、史上5校目となる夏春連覇に期待がかかる。

昨秋の沖縄県大会では、エナジックスポーツやウェルネス沖縄を破って優勝。九州大会の初戦は、有明（熊本）に1-0と完封勝利を挙げた。

しかし、次戦で神村学園（鹿児島）に敗れ、準々決勝敗退。センバツ出場に黄信号が灯った。

それでも、九州国際大付（福岡）の明治神宮大会優勝により、明治神宮枠が増加。センバツに滑り込みで出場が決まった。

エース・末吉は、甲子園優勝後にU-18W杯へ出場。連戦になったこともあり、昨秋は調子を崩した。本来の状態に戻れば、全国でも簡単に攻略されることはないだろう。

加えて、右のエース・新垣有や、昨春の甲子園で正捕手を務めた山川大雅（3年）など、バッテリーに甲子園経験者が残り、昨秋はチーム防御率1.22を記録した。

打線も、チーム打率.303をマーク。攻守で安定した戦力を誇っており、センバツでの戦いぶりに注目が集まる。

春王者の連覇挑戦

横浜（神奈川）

[caption id="attachment_252434" align="aligncenter" width="530"] 横浜ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

昨年の春の甲子園で優勝、夏の甲子園ではベスト4と、全国トップクラスの戦績を誇った横浜。旧チームの主力が多く残っており、春連覇に期待がかかる。

昨秋は平塚学園、東海大相模といった強豪校を立て続けに破り、神奈川県大会を制した。

関東大会の初戦・高崎商大付（群馬）戦では、3本塁打が飛び出し、5-4で勝利。

次戦で専大松戸（千葉）に2-4で敗れ、準々決勝敗退となったが、関東・東京地区の6枠目でセンバツ出場を決めた。

投手陣は、ドラフト1位候補に挙がる最速154キロのエース・織田翔希（3年）を中心に、左腕の小林鉄三郎（2年）、野手を兼任する池田聖摩（3年）、林田滉生（3年）など、枚数が多い。

打撃陣は、昨秋の公式戦8試合で7本塁打を放ち、チーム打率.327の好成績。旧チームからレギュラーを務める小野舜友（3年）をはじめ、江坂佳史（3年）、川上慧（2年）らが打線の核となっている。

今チームも投打にタレントが揃い、優勝候補に名前が挙がっている。

東北王者の総合力

花巻東（岩手）

昨秋は東北王者に輝き、2年連続6度目のセンバツ出場を決めた花巻東。投打にタレントが揃い、今大会の優勝候補に挙がっている。

昨秋は、岩手県大会を優勝。東北大会でも鶴岡東（山形）、東北（宮城）、八戸学院光星（青森）といった各県の実力校を破り、頂点に立った。

明治神宮大会では、初戦で崇徳（広島）に3-1で勝利。次戦で優勝した九州国際大付（福岡）に敗れたが、7-8とわずかな差であった。

エース左腕・萬谷堅心（3年）は、昨夏の甲子園で智弁和歌山（和歌山）を相手に1失点完投勝利。昨秋はやや状態を落としたが、変幻自在の投球術が光る。

その他、花巻東の出世番号「17」を背負う右腕・菅原駿（2年）や投打の二刀流・赤間史弥（3年）など、投手陣の陣容は豊富だ。

打線も、センバツ出場校では3位タイとなる7本塁打を記録。1年時から4番を担う古城大翔（3年）をはじめ、赤間、萬谷とともに強力なクリーンアップを形成。

投打ともに、全国トップクラスの布陣を誇っている。

強打で頂点狙う

神戸国際大付（兵庫）

[caption id="attachment_252436" align="aligncenter" width="530"] 神戸国際大付ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

昨秋の近畿大会を制し、明治神宮大会でも準優勝に輝いた神戸国際大付。圧倒的な強打を武器に、5年ぶりのセンバツ出場を切り開いた。

昨秋は兵庫県大会を優勝すると、近畿大会では大阪桐蔭（大阪）に7-1に快勝。

決勝・智弁学園戦（奈良）は7-6と乱打戦を制し、16年ぶりに近畿王者となった。

明治神宮大会では、初戦の中京大中京（愛知）に7-0と圧勝。続く英明（香川）にも6-2で白星をおさめた。

決勝戦は九州国際大付（福岡）に大敗したが、同大会では3試合で5本塁打を放つなど、自慢の強力打線が光った。

中でも4番に座る川中鉄平（3年）は、昨秋だけで4本塁打をマーク。川中の他にも石原悠貴郎（3年）、田中翔麻（3年）、井本康太（3年）に一発が飛び出すなど、長打力のある打者が打線に並ぶ。

一方の投手陣は、近畿大会でノーヒットノーランを達成した宮田卓亜（3年）を筆頭に、4投手を揃えている。

5年ぶりの聖地でどのような戦いを見せるか、注目が集まる。

関東王者の実力

山梨学院（山梨）

[caption id="attachment_252435" align="aligncenter" width="530"] 山梨学院ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

2023年春の甲子園で全国制覇を果たし、昨夏もベスト4に進出するなど、近年は全国トップクラスの実績を残している山梨学院。昨秋は関東大会を制し、5年連続でのセンバツ出場を決めた。

昨秋は山梨県大会を優勝すると、関東大会でも浦和学院（埼玉）、専大松戸（千葉）、花咲徳栄（埼玉）を破って優勝。

特に決勝戦は、花咲徳栄に14-5と圧倒的な戦いを見せた。

明治神宮大会では、帝京（東京）に6‐3で勝利して初戦を突破。次戦で優勝した九州国際大付（福岡）に敗れたが、互角の戦いを演じた。

注目は、投打の二刀流・菰田陽生（3年）だ。投げては最速152キロを誇るストレートで打者を圧倒。打っては高校通算30本塁打超を記録するなど、チームの支柱を担う。

投手陣は菰田に加え、昨夏の甲子園でも登板している左腕・檜垣瑠輝斗（3年）も控える。

打線も、昨秋から正捕手を務める光永惺音（2年）など好打者が揃い、チーム打率.325をマーク。

投打に安定した戦力を誇り、今大会も優勝候補の呼び声は高い。

【了】