ロサンゼルス・ドジャースは昨季、相次ぐ負傷離脱に悩まされたが、今季も同じ状況が続くようだ。先発ローテーション入りが想定されていたギャビン・ストーン投手が肩の状態を悪化させ、開幕で投げられる状態にないかもしれない。米メディア『リンディーズ・スポーツ』のマット・ワドレイ記者が言及した。

ドジャースは今季、先発投手の層の厚さが強みとされている。しかし、ブレイク・スネル投手が肩の問題で調整を続けており、開幕戦に間に合わない可能性が高いという。そのため、本来であればストーン、あるいはリバー・ライアン投手のどちらかがローテーション入りする見込みだった。

ところが、デーブ・ロバーツ監督はストーンについて「肩の状態に後退があり、現在は投球を一時停止している」と明かした。先週の登板とその後のブルペン投球の後、手術歴のある肩に再び違和感が出たとされ、開幕ローテーション入りの可能性は大きく後退したようだ。

ドジャースには大谷翔平選手や山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手らが先発ローテーション入りすると見られており、依然として豊富な選択肢がある。ストーンの離脱によりライアンがその枠に入る可能性が高まったが、ライアンも2024年は4試合の先発にとどまり、昨季は靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）で全休している。

早くも負傷者に悩まされているドジャースについて、ワドレイ氏は「ドジャースには選択肢が残されており、ストーンの負傷の程度次第では、フリーエージェント（FA）市場で選手を獲得する可能性もある」と言及した。

