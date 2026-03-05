侍ジャパンのサポートメンバーとして帯同した仲田慶介（西武）が、強化試合で存在感を示した。当初は短期間の予定だった代表帯同も延長されるなど、代表活動の中で評価を高めた26歳。将来の日本代表にとって欠かせない“戦術ピース”となり得る存在だ。（文・羽中田）

侍ジャパン帯同で示した存在感

侍ジャパンのユニホームは、登録30人だけのものではない。WBC本戦に出場できなくても、侍ジャパンのユニホームに袖を通し、強化試合などに参加できるサポートメンバーという枠がある。

今回、そのサポートメンバーとして招集された一人が、埼玉西武ライオンズの仲田慶介だった。

26歳、プロ5年目。右投げ両打のユーティリティープレイヤー。一見すれば地味な役割に思えるかもしれないが、彼がこの短期間に刻んだ足跡は、数字以上に濃密なものだった。

当初、仲田に予定されていた帯同期間は、2月22日からのわずか2日間。いわば「短期の助っ人」としての招集だったはずだ。

しかし、結果としてその期間は3月3日まで、合計11日間へと大幅に延長された。この「9日間の上積み」こそが、画面越しにも伝わった彼の存在感の正体である。

特筆すべきは、その高い順応性だ。内野手登録でありながら、壮行試合や強化試合で任されたのは、外野の要である中堅手。本職ではないポジションながら、28日の中日戦で見せたダイビングキャッチは、球場を大きな歓声で包み込んだ。

どんな役割を与えられても即座に順応し、穴を開けない。その献身的な姿勢には、育成から這い上がってきた男特有の「泥臭さ」と「覚悟」が滲んでいた。

もちろん守備だけではない。22日の古巣・ソフトバンク戦での安打や、27日の中日戦でのフェンス直撃打。限られた打席で確実に「爪痕」を残す集中力もまた、代表という極限の環境下で、彼自身の成長を加速させたに違いない。

将来の日本代表にとって“欲しいピース”に

仲田は育成選手としてプロ入りし、徐々に頭角を現してきた選手だ。

一昨季のソフトバンク時代は一軍で24試合に出場し、二軍では24試合で打率.403、出塁率.466、OPS.985を記録した。打率4割超という数字は、偶然では出せない。

埼玉西武ライオンズに移籍して1年目の昨季は、一軍出場が自己最多の60試合。フル出場では無いが、接戦での代走や、内外野守れるユーティリティー性で活躍。間違いなく、試合終盤の戦術を担う立場として計算されていた証だ。

同年の一軍成績は打率.230、出塁率.280、OPS.532。突出した数字ではないが、常にベンチにいる存在だった。

そして、今回の侍ジャパン帯同である。当初の帯同予定期間は、2月22日から23日までの2日間。それが最終的に3月3日まで延長され、合計11日間、トップ選手たちと時間を共にした。

内野手登録でありながら中堅手を守れる柔軟性。60試合出場の一軍実績。二軍で示した高い出塁能力。そして2日間から11日間へと延びた帯同期間が、仲田の現在地を物語っている。

圧倒的な成績を残してきたわけではないが、戦術の幅を広げ、複数のポジションを無難にこなし、終盤の一枠を任せられる存在である。この条件を複数満たす選手は、多くない。

こうした選手は、今の西武にとっても、そして将来の日本代表にとっても必要なピースだ。ベンチにその名前があることで、監督の選択肢は確実に増える。試合の終盤、1点を守る局面で託せる存在だ。

今回の帯同期間が延び続けたという事実の中には、井端弘和監督が仲田の戦術的価値を認めた部分もあるだろう。

彼は単なる代役ではない。勝利のために最後まで必要とされた、未来の侍の一人だ。サポートメンバーの役目を終えたら、胸を張って所沢に帰ってきてほしい。

