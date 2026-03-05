横浜DeNAベイスターズは5日、2026年3月19日に開業予定の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」で、開業日から4日間にわたりオープニングイベント『THE LIVE OPENING DAYS』を開催すると発表した。

同施設は日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナとして誕生予定。オープニングイベントでは、日替わりで異なるテーマのスペシャル企画を実施し、野球ファンはもちろん幅広い層が楽しめるエンターテインメントを展開する。

初日となる3月19日は「THE LIVE GRAND OPENING SHOW」と題し、横浜DeNAベイスターズのOBやゲストによるトーク＆ライブを開催。鬼越トマホークの金ちゃん、梶谷隆幸氏、三嶋一輝氏、大和氏、HIPPYさんらが出演する予定だ。

2日目の3月20日は「THE EMPTY STAGE」として、「スポーツ×笑い」をテーマにしたエンターテインメントショーを実施。吉本興業の芸人が出演する。

3日目の3月21日は「THE LIVE MUSIC STAGE presented by TuneCore Japan & mahocast」を開催。施設の音響や空間を活かした音楽ライブイベントとなり、TuneCore Japanのアーティストが出演予定。

最終日の3月22日は「EXILE MAKIDAI DJ LIVE SHOW」を実施。プロのDJによる、ストリートカルチャーイベントが行われ、ゲストにEXILEのMAKIDAIさんが出演予定となっている。

