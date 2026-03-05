ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第10回ライブ配信が2月24日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、MLB実況などで活躍する下村泰司氏がゲスト出演した。

番組では、侍ジャパン入りしている大谷翔平（ドジャース）が、WBCで登板する可能性について話が及んだ。

前回大会の大谷は二刀流登録であったが、今大会ではDH登録となっている。現行ルール上は事前にWBC統括機関の許可を得なければ、WBCでマウンドに上がることはできない。

それでも、前回大会の大谷vsトラウトという名シーンがあっただけに、今大会での登坂にわずかな希望を持つファンも少なくないだろう。

前回大会のように、最終回にマウンドへ上がる場面はあるのか。その可能性について福島氏は「1%くらい」と語り、「今のルールでは（登板）できないんだけど、特例として大谷ルールができるんじゃないかとも思う」と、特例による登板の可能性に言及した。

一方で、「ただ、ドジャースが認めないと思う。アンドリュー・フリードマン編成本部長も言ってたけど、去年6月の（投手）復帰戦でいきなり100マイル投げたでしょ。またそうなっちゃう。3月には100マイル投げちゃいけないし、それを誰が止めるかと言ったらドジャースですよ」と語り、球団がストップをかける可能性を指摘した。

また福島氏は、大谷の登板の可能性は低いとしながらも、侍ジャパンが決勝に進んだ場合「大谷が投げないと日本は勝てないかもしれない」と発言。番組内では、その理由についても語られている。

