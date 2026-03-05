大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、昨季不安定な投球で苦しんだタナー・スコット投手の復調が期待されている。同投手について、デーブ・ロバーツ監督は昨季モヤモヤを抱いた発言があったと明かしたという。米メディア『ザ・ビッグリード』が報じた。

昨季のスコットはレギュラーシーズンでは、61登板、1勝4敗8ホールド23セーブ、防御率4.74と安定感を欠いた。また、ポストシーズンでは下半身の腫瘍の除去手術を受けた影響もあり登板ナシに終わっている。

ロバーツ監督がモヤモヤを抱いたのは、昨季9月6日のボルティモア・オリオールズ戦後に飛び出た発言。同戦のスコットは1-1で迎えた9回2死からサヨナラ本塁打を被弾したが、試合後に「野球が僕を嫌っているようだ」などと意気消沈していた。

同メディアは「ロバーツ監督はオレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者に対し、昨年9月のスコットの発言が気に障ったと語った」としつつ、「選手がああいう発言をするのは、やはり好ましくない。それは精神的にどこにいるかを表している。そして彼はとてもネガティブな状態にあった。だから、もしやり直せるなら、その発言は撤回したいと思うはずだ。ああいう物の見方は良くない。少し自己実現的なところがあるからね」という同監督のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】