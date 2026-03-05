野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）は4日、WBC記者会見に出席。今大会への意気込みを口にした。

前回大会で侍ジャパンは、決勝でアメリカ代表に3-2で勝利し優勝。今大会は2連覇が期待される中、大谷は気を引き締めた様子で大会を見据えた。

大会2連覇について問われた大谷は、「どのチームも素晴らしいチームなので、スムーズに勝てる試合は少ないと思う」とコメント。接戦が続く大会になる可能性を示唆した。

さらに「先制されることもあれば、2点、3点離されることも想定していかないといけない」と冷静に試合展開を見据え、「自分はオフェンスに加わるので、オフェンス面で落ち着いてプレーできればいい試合ができると思う」と語った。

今大会はアメリカ、ドミニカ共和国など各国が強力な布陣を形成しており、大会全体として厳しい戦いが予想される。

予選ラウンドで当たる台湾は、2024年のプレミア12優勝国。2戦目の韓国も、キム・ヘソン（ドジャース）、イ・ジョンフ（ジャイアンツ）といったMLB組を擁し、打線は強力だ。

各国からも警戒される存在である大谷。その中でどのような活躍を見せるのか、大きな注目が集まる。

【関連記事】

【了】