「THE LIVE Supported by 大和地所」にてオープニングイベント『THE LIVE OPENING DAYS』開催（球団提供）

　DeNAは5日、3月19日に開業予定の日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」で、開業日から4日間オープニングイベント『THE LIVE OPENING DAYS』を開催すると発表した。

▼ オープニングイベント『THE LIVE OPENING DAYS』概要

【対象日時】

DAY1：3月19日(木) 18:00〜21:00

DAY2：3月20日(祝・金) 19:00〜21:00

DAY3：3月21日(土) 18:00〜21:00

DAY4：3月22日(日) 20:00〜

※時間はいずれも予定

【内容】

・DAY1：「THE LIVE GRAND OPENING SHOW」

横浜DeNAベイスターズのOBやスペシャルゲストによるトーク&ライブ

ゲスト：金ちゃん（鬼越トマホーク）、梶谷隆幸氏、三嶋一輝氏、大和氏、HIPPYさん

・DAY2：「THE EMPTY STAGE」

「スポーツ×笑い」の化学反応を楽しむ、エンターテインメントショー

ゲスト：吉本興業(株)芸人

・DAY3：「THE LIVE MUSIC STAGE presented by TuneCore Japan & mahocast」

本施設の音響・空間価値を最大限に活かした、音楽ライブイベント

ゲスト：TuneCore Japan

・DAY4：「EXILE MAKIDAI DJ LIVE SHOW」

プロのDJによる、ストリートカルチャーイベント

ゲスト：EXILE MAKIDAIさん

【備考】

出演者や内容は予告なく変更・中止となる場合あり