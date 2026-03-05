DeNAは5日、3月19日に開業予定の日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」で、開業日から4日間オープニングイベント『THE LIVE OPENING DAYS』を開催すると発表した。
▼ オープニングイベント『THE LIVE OPENING DAYS』概要
【対象日時】
DAY1：3月19日(木) 18:00〜21:00
DAY2：3月20日(祝・金) 19:00〜21:00
DAY3：3月21日(土) 18:00〜21:00
DAY4：3月22日(日) 20:00〜
※時間はいずれも予定
【内容】
・DAY1：「THE LIVE GRAND OPENING SHOW」
横浜DeNAベイスターズのOBやスペシャルゲストによるトーク&ライブ
ゲスト：金ちゃん（鬼越トマホーク）、梶谷隆幸氏、三嶋一輝氏、大和氏、HIPPYさん
・DAY2：「THE EMPTY STAGE」
「スポーツ×笑い」の化学反応を楽しむ、エンターテインメントショー
ゲスト：吉本興業(株)芸人
・DAY3：「THE LIVE MUSIC STAGE presented by TuneCore Japan & mahocast」
本施設の音響・空間価値を最大限に活かした、音楽ライブイベント
ゲスト：TuneCore Japan
・DAY4：「EXILE MAKIDAI DJ LIVE SHOW」
プロのDJによる、ストリートカルチャーイベント
ゲスト：EXILE MAKIDAIさん
【備考】
出演者や内容は予告なく変更・中止となる場合あり