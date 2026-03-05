プレミアリーグ第29節が4日に行われ、アストン・ヴィラとチェルシーが対戦した。

前節終了時点で勝ち点「51」で4位につけるアストン・ヴィラと、勝ち点「45」で6位につけるチェルシーの来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う直接対決。アストン・ヴィラとしては次節に控える勝ち点で並ぶ3位マンチェスター・ユナイテッドとの対戦に向けて弾みをつけたいところ。対する、チェルシーは今節、5位リヴァプールがウルヴァーハンプトンに1－2で敗れたため、勝利すれば5位に返り咲くことができる一戦となった。

試合は開始早々の2分にレオン・ベイリーの折り返しをドウグラス・ルイスがヒールで華麗に押し込んでホームのアストン・ヴィラが先制に成功した。

しかし、35分に右サイドを抜け出したマロ・ギュストのクロスをジョアン・ペドロが押し込んでチェルシーが同点に追いつくと、45＋6分にはエンソ・フェルナンデスの巧みなパスからGKとの一対一を迎えたJ・ペドロが左足で巧みに浮かせてゴールへと流し込み、チェルシーが逆転して前半を折り返した。

後半に入っても55分にこぼれ球をコール・パーマーが叩き込んでチェルシーがリードを2点に広げると、64分にはパーマーが左サイドに広げてアレハンドロ・ガルナチョがゴール前に折り返したところをJ・ペドロが危なげなく押し込み、J・ペドロはプレミアリーグで初めてハットトリックを達成した。

このままスコアは動かず、4－1で逆転勝利を収めたチェルシーが5位に浮上し、4位アストン・ヴィラとの勝ち点差を「3」に縮めている。次節、アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ（EL）での戦いの後に15日にアウェイでマンチェスター・ユナイテッドと、チェルシーはFAカップとチャンピオンズリーグ（CL）の戦いの後に14日にホームでニューカッスルとそれぞれ対戦する。

【スコア】

アストン・ヴィラ 1－4 チェルシー

【得点者】

1－0 2分 ドウグラス・ルイス（アストン・ヴィラ）

1－1 35分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

1－2 45＋6分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

1－3 55分 コール・パーマー（チェルシー）

1－4 64分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）