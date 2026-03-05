クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督は、フランス代表FWジャン・フィリップ・マテタが復帰に近づいていることを明かした。4日、イギリス『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。

現在28歳のマテタは、2021年1月にマインツから加入すると、ここまでクラブ通算186試合出場で56ゴール13アシストを記録。プレミアリーグ2季連続2桁ゴールを記録しており、昨シーズンのFAカップ制覇にも貢献している。

マテタは今冬の移籍市場でミランへの移籍が近づいたが、メディカルチェックでヒザに問題を抱えていることが発覚し、交渉は最終的に成立せず。最終的にチームに残留することとなったが、その後はヒザの治療に専念するため1カ月以上にわたって戦線を離脱していた。一時は手術の可能性も伝えられたが、保存治療を選択したことが明らかとなっている。

そんななか、グラスナー監督は4日に行われた会見で、マテタについて「来週月曜日のラルナカ戦に向けたチームトレーニングに部分合流させる予定だ」とコメント。早ければ12日に行われるカンファレンスリーグ・ラウンド16のファーストレグAEKラルナカ戦で復帰する可能性があるようだ。

「彼は長い間欠場していたが、ヒザの状態は良くなったようだ。そのため、彼の復帰を決めた。慎重にプレーさせる必要があるが、ラルナカ戦と（15日の）リーズ戦までに復帰させることが目標だ」

一方、FWエディ・エンケティアに関しては「4月まで出場できない」と語り、依然として離脱が続くことを伝えている。