「昨季からの巻き返しを」千賀滉大も先発ローテ入りか！？　米メディアが…

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、昨季終盤にマイナー降格を経験。そのどん底から再び這い上がり、先発ローテーションに復帰することになりそうだ。6人制採用なら、先発ローテ入りすると米メディア『ノースジャージー』が予想している。

千賀は2022年12月に福岡ソフトバンクホークスからメッツへ移り、2023シーズンにはメジャー初年度ながら新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入るほど印象的な活躍を見せた。

その翌年には怪我で先発1試合にとどまるも、2025年前半にはリーグトップの防御率1.47を記録する圧倒的なパフォーマンスを見せる。

しかし、6月12日に怪我で離脱すると、復帰後は成績が低迷し、マイナー降格を言い渡されている。

オフシーズンにはトレードの噂も浮上したが、千賀は残留を希望。メッツも放出はしなかった。

メッツが千賀に期待を寄せているのは、6人ローテーションを採用しようと考えていることからも窺い知れる。

それを踏まえ、同メディアはメッツの先発ローテーションに関して、フレディ・ペラルタ、ノーラン・マクリーン、ショーン・マネイア、クレイ・ホームズ、デビッド・ピーターソン、千賀の6人になると予想した。

続けて「先発ローテーションは、ペラルタとマクリーン以外の顔ぶれもおおむね固まりつつあり、故障者が出なければ6人でスタートするだろう。

ホームズは先発転向1年目で成功を収め、ピーターソンは自身初のオールスター選出を果たし、マネイアと千賀は、ともに不本意な2025シーズンからの巻き返しを目指している」と伝えている。

