大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、クリーブランド・ガーディアンズとオープン戦を戦い5-4で勝利した。先発を務めた佐々木朗希投手は不安定な投球だったが、デーブ・ロバーツ監督は複雑な思いを抱いたようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

佐々木は初回、無死満塁の場面でカイル・マンザード内野手に満塁本塁打を被弾すると、この直後にも四球を与えたところで一度降板。オープン戦特別ルールにより2回に再登板し3回まで投げたが、2.0回4失点、被安打2、四球3と今一つの内容だった。

同メディアは「心配事があるとは思わないが、継続的な進歩が必要だと思っている。彼が今年、よりオープンになっているのは嬉しい。自分の考えをはっきりと表現してくれるようになったのは素晴らしいことだと思う。だが、彼にはまだ指導が必要で、経験を積む必要があると思う」というロバーツ監督のコメントを伝えつつ、「佐々木は開幕までにあと2、3試合登板する見込みだが、シーズン序盤の成功のためには、成長を示すことが不可欠となるだろう」と指摘している。

2月26日のオープン戦初登板（1.1回3失点、被安打3、2四球）に続き苦しい結果となった佐々木だが、次回登板で“三度目の正直”はなるだろうか。

