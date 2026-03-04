日本時間3月5日にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕する。今大会も、NPB12球団に所属する外国人選手たちが、他国の代表選手として戦う。

侍ジャパンと同じPOOL Cでは、チャイニーズ・タイペイにソフトバンクの徐若熙（ソフトバンク）、張峻瑋（ソフトバンク）、古林睿煬（日本ハム）、孫易磊（日本ハム）、林安可（西武）がいる。今季からソフトバンクに加入した徐若熙は、チャイニーズ・タイペイのエース格で昨季、台湾のリーグで19試合・114回を投げ、5勝7敗、防御率2.05だった。

チャイニーズ・タイペイにはかつてDeNA、ロッテでプレーし、ロッテ時代には“チェンチェン大丈夫”が大きな話題となったチェン・グァンユウ、“ウーイング”でお馴染みの元西武の呉念庭なども代表入りしており、日本のプロ野球を知る選手たちが多く代表にいる。

2年前に行われたプレミア12では日本代表に勝利し、優勝している。日本にとって、チャイニーズ・タイペイは大きな脅威になりそうだ。

その他のPOOLを見ていくと、POOL Aにはキューバ代表にライデル・マルティネス（巨人）、ランディ・ラミレス（中日）、ロドリゲス（中日）、モイネロ（ソフトバンク）、アリエル・マルティネス（日本ハム）がいる。アリエルは日本ハムでは捕手登録だが、WBCでは外野手登録となっている。

その他、NPB12球団に所属する外国人選手の代表入りは以下の通り。

＜POOL A＞

▼キューバ

ライデル・マルティネス（投手 / 巨人）

ランディ・ラミレス（投手 / 中日）

ロドリゲス（内野手 / 中日）

モイネロ（投手 / ソフトバンク）

アリエル・マルティネス（外野手 / 日本ハム）

▼パナマ

バルドナード（投手 / 巨人）

メヒア（投手 / 中日）

＜POOL B＞

▼メキシコ

アルメンタ（投手 / ソフトバンク）

▼ブラジル

ボー・タカハシ（投手 / 西武）

＜POOL C＞

▼チャイニーズ・タイペイ

徐若熙（投手 / ソフトバンク）

張峻瑋（投手 / ソフトバンク）

古林睿煬（投手 / 日本ハム）

孫易磊（投手 / 日本ハム）

林安可（外野手 / 西武）

＜POOL D＞

▼ベネズエラ

マチャド（投手 / オリックス）

▼ドミニカ共和国

アブレウ（投手 / 中日）

▼ニカラグア

ダウンズ（内野手 / ソフトバンク）