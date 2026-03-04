日本時間3月5日にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕する。今大会も、NPB12球団に所属する外国人選手たちが、他国の代表選手として戦う。
侍ジャパンと同じPOOL Cでは、チャイニーズ・タイペイにソフトバンクの徐若熙（ソフトバンク）、張峻瑋（ソフトバンク）、古林睿煬（日本ハム）、孫易磊（日本ハム）、林安可（西武）がいる。今季からソフトバンクに加入した徐若熙は、チャイニーズ・タイペイのエース格で昨季、台湾のリーグで19試合・114回を投げ、5勝7敗、防御率2.05だった。
チャイニーズ・タイペイにはかつてDeNA、ロッテでプレーし、ロッテ時代には“チェンチェン大丈夫”が大きな話題となったチェン・グァンユウ、“ウーイング”でお馴染みの元西武の呉念庭なども代表入りしており、日本のプロ野球を知る選手たちが多く代表にいる。
2年前に行われたプレミア12では日本代表に勝利し、優勝している。日本にとって、チャイニーズ・タイペイは大きな脅威になりそうだ。
その他のPOOLを見ていくと、POOL Aにはキューバ代表にライデル・マルティネス（巨人）、ランディ・ラミレス（中日）、ロドリゲス（中日）、モイネロ（ソフトバンク）、アリエル・マルティネス（日本ハム）がいる。アリエルは日本ハムでは捕手登録だが、WBCでは外野手登録となっている。
その他、NPB12球団に所属する外国人選手の代表入りは以下の通り。
＜POOL A＞
▼キューバ
ライデル・マルティネス（投手 / 巨人）
ランディ・ラミレス（投手 / 中日）
ロドリゲス（内野手 / 中日）
モイネロ（投手 / ソフトバンク）
アリエル・マルティネス（外野手 / 日本ハム）
▼パナマ
バルドナード（投手 / 巨人）
メヒア（投手 / 中日）
＜POOL B＞
▼メキシコ
アルメンタ（投手 / ソフトバンク）
▼ブラジル
ボー・タカハシ（投手 / 西武）
＜POOL C＞
▼チャイニーズ・タイペイ
徐若熙（投手 / ソフトバンク）
張峻瑋（投手 / ソフトバンク）
古林睿煬（投手 / 日本ハム）
孫易磊（投手 / 日本ハム）
林安可（外野手 / 西武）
＜POOL D＞
▼ベネズエラ
マチャド（投手 / オリックス）
▼ドミニカ共和国
アブレウ（投手 / 中日）
▼ニカラグア
ダウンズ（内野手 / ソフトバンク）