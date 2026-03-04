「モンスター級の活躍をしそう」鈴木誠也、契約最終年で猛アピールか！？…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向けた強化試合の阪神タイガース戦で特大ホームランを放つなど、順調な仕上がりを見せている。その勢いを2026シーズンでも継続できれば、昨季以上の成績を残せるかもしれない。米メディア『チーシティ・スポーツ』が報じている。

鈴木は昨季、151試合で打率.245、103打点、75得点、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）、メジャーキャリア最高の32本塁打をマークした。

カイル・タッカー外野手の台頭によって、鈴木は右翼手ではなく指名打者（DH）でプレーする試合が多くなっていたが、そのタッカーはオフシーズンにロサンゼルス・ドジャースへ移っている。

そして、鈴木は今季終了後にフリーエージェント（FA）になる予定のため、この一年は過去数年とは比べ物にならないほど重要なシーズンとなるだろう。

それだけに、爆発的な活躍も期待されている。

同メディアは「2026年にはモンスター級の活躍を見せ、鈴木は4年契約延長にサインする」と予想した。

また、米メディア『ESPN』のエリック・カラベル記者が「鈴木は4月に新たに4年契約を結び、初のオールスター出場を果たす。

そして本塁打35本、打点110という自己最高成績を記録する」と予測したことについては「彼の近い将来に対する楽観的な見方と言えるかもしれない」と反応している。

