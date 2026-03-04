「菊池雄星は文句なしで内定だが」先発ローテ争いが激化！？　埋もれてい…

菊池雄星 最新情報

34歳の菊池雄星投手が所属するロサンゼルス・エンゼルスは、課題だった投手陣の不安定さが改善するかもしれない。2026シーズンへ向けて、先発ローテーション争いが激化していると、米メディア『ヘイローハングアウト』が報じている。

エンゼルスは昨季、72勝90敗の成績を残し、ア・リーグ西地区で最下位だった。

11年連続でプレーオフ進出を逃して昨年9月30日にロン・ワシントン氏が指揮官を退くと、後任としてカート・スズキ氏が監督に就任している。

そして、オフシーズンには投手の強化に着手し、ボルチモア・オリオールズのグレイソン・ロドリゲス投手をトレードで獲得した。

同メディアによると「先発ローテーション5枠のうち確定しているのは3枠だけ。

2025年に素晴らしいシーズンを送った菊池とホセ・ソリアーノは文句なしで内定。

さらに、リード・デトマーズがローテーションに復帰し、3枠目を掴んだ」という。

残り2枠は、補強したロドリゲスとアレク・マノア投手になることが見込まれている。

しかし、ミッチ・ファリス投手とサム・アルデゲリ投手が好調をアピールしているため、“ダークホース”として割って入る可能性が浮上したようだ。

それを踏まえ、同メディアは「残る2枠もほぼ決まりと見られていたが、2025年に埋もれていた2人がプレシーズンで好投を見せ、名乗りを上げたことで状況は変わりつつある」と伝えている。

